L.Europa - Les compos officielles de FC Séville - Manchester United

Retrouvez les compositions d'équipes officielles du FC Séville et de Manchester United, qui s'affrontent ce dimanche soir dans le cadre de la première demi-finale de la Ligue Europa. Coup d'envoi à 21 heures, au RheinEnergieStadion de Cologne.

Ligue Europa - Demi-finales

FC SÉVILLE - MANCHESTER UNITED

FC Séville : Bounou - Jesús Navas (Cap.), Koundé, Diego Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (Cap.), Williams - Fernandes, Fred, Pogba - Greenwood, Martial, Rashford.

