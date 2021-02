L.Europa - Les compos probables de LOSC - Ajax

Retrouvez les compositions probables d'équipes du match opposant le Lille OSC à l'Ajax Amsterdam, dans le cadre des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer sans Xeka et André, suspendus, mais aussi Yilmaz, en phase de reprise. En face, l'Ajax est privé de Onana et Gravenberch, suspendus, de Mazraoui (blessé) et d'Haller, non qualifié. Coup d'envoi à 21h00 au Stade Pierre Mauroy.

LILLE OSC - AJAX AMSTERDAM

Ligue Europa - 16èmes de finales

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (cap), Botman, Reinildo - Weah, Soumaré, Sanches, Bamba - Yazici, David.

Ajax : Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico - Alvarez, Blind - Antony, Klaassen, Neres - Tadic (cap).