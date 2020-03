L.Europa - Leverkusen et le Shakhtar prennent une option !

Débutés en début de soirée, les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa se poursuivaient à 21 heures avec trois nouvelles affiches.

Il faisait plutôt bon se déplacer, ce jeudi, pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. En début de soirée, Manchester United et Bâle se sont largement imposés à l'extérieur, faisant un très grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Un peu plus tard, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk ont imité le club anglais et la formation suisse. En effet, en Écosse, le Bayer a logiquement disposé des Glasgow Rangers sur leur terrain d'Ibrox Park (1-3). À une semaine du retour à la BayArena, le club allemand est en ballottage très favorable pour poursuivre sa route dans cette C3.

Le Shakhtar Donetsk, lui aussi, a pris une petite option pour la qualification. Le club ukrainien, en déplacement à la Volkswagen Arena, s'est offert le petit exploit de dominer le VfL Wolfsburg d'une courte tête (1-2). Marcos Antonio, peu avant le dernier quart d'heure de jeu (73ème), a inscrit le but de la victoire pour les hommes du Donbass. Enfin, l'Olympiakos Le Pirée et Wolverhampton se sont quittés dos à dos (1-1). Tombeur d'Arsenal au tour précédent, le club grec, qui avait pourtant ouvert la marque par Youssef El-Arabi (54ème), décisif à l'Emirates Stadium fin février, a été rattrapé sur une réalisation signée Pedro Neto (67ème).

LES RÉSULTATS DES 8ES DE FINALE ALLER DE LA LIGUE EUROPA

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen : 1-3

Olympiakos Le Pirée - Wolverhampton : 1-1

VfL Wolfsburg - Shakhtar Donetsk : 1-2

Inter Milan - Getafe : reporté