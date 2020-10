L.Europa - Leverkusen - Nice : les compos officielles

Retrouvez les compositions officielles d'équipes du match opposant le Bayer Leverkusen à l'OGC Nice, dans le cadre de la 1ère journée de Ligue Europa (Groupe C). Côté Niçois, Patrick Vieira a aligné une grosse équipe avec Kasper Dolberg et Amien Gouiri en pointe. Au milieu de terrain, on retrouve Lees-Melou, Schneiderlin et Boudaoui. Coup d'envoi à 18h55 à la BayArena.

BAYER LEVERKUSEN - OGC NICE

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C Bayer Leverkusen 6 - 22 - 1 Nice N. Amiri 11'

L. Alario 16'

M. Diaby 61'

K. Bellarabi 79'

K. Bellarabi 83'

F. Wirtz 87'

31' A. Gouiri

90' A. Claude Maurice



BAY : Hradecky - L.Bender (cap), S.Bender, Tapsoba, Wendell - Palacios, Baumgartlinger - Diaby, Amiri, Bailey - Alario.

OGCN : Benitez - Bambu, Dante (cap), Nsoki - Lotomba, Boudaoui, Schneiderlin, Lees-Melou, Kamara - Dolberg, Gouiri.