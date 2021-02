L.Europa - Lille - Ajax : les compos officielles

Seul club français encore engagé en Ligue Europa, Lille reçoit l’Ajax Amsterdam à 21h au Stade Pierre Mauroy dans le cadre des 16èmes de finale aller. Leader de Ligue 1, le LOSC accueille une équipe néerlandaise invaincue en 2021. Le match promet donc. Découvrez les compositions d’équipes officielles.

Ligue Europa - 16èmes de finales

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (cap), Botman, Reinildo - Weah, Soumaré, Sanches, Bamba - Yazici, David.

Ajax : Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico - Alvarez, Blind - Antony, Klaassen, Neres - Tadic (cap).

Our squad for this #UEL clash. ⚡️#lilaja pic.twitter.com/EmApv3Yeso