L.Europa - Lille crée l'exploit face au Milan AC ! (analyse et notes)

Lille est irrésistible. Opposés à une équipe du Milan AC invaincue depuis 24 matchs consécutifs, les Dogues ont mis fin à la série des italiens et avec la manière (0-3) ! Les nordistes ont livré un véritable récital sous l'impulsion d'un Yazici auteur d'un triplé.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe H Milan AC 0 - 30 - 1 Lille 21' Y. Yazici (P.)

55' Y. Yazici

58' Y. Yazici



LE FAIT DU MATCH

La sortie de Zlatan Ibrahimovic. Remplacé à l'heure de jeu, le géant suédois s'est montré agacé. Tout un symbole. Muselé par la défense lilloise et le solide duo Botman - Fonte, l'ancien du PSG a assisté à la démonstration du LOSC. Toujours invaincu cette saison, le jeu direct et en une touche de l'équipe de Christophe Galtier a fait vaciller une équipe du Milan qui n'avait plus perdu depuis mars dernier. Un régal, un récital.

LES BUTS

0-1 (21ème) : Sur une touche anodine de Çelik, Yazici contrôle de la poitrine dans la surface milanaise. Dos au but, le numéro 12 est poussé dans le dos par Romagnoli et s'effondre. Monsieur Frankowski désigne le point de pénalty. Yazici se fait justice lui même en prenant Donnarumma à contre pied d'une lourde frappe croisée.

0-2 (55ème) : Sur une passe plein axe de Fonte, Yazici s'efface pour Ikoné qui lui remet. Aux abords de la surface, le turc envoie une frappe croisée dont le rebond vient tromper Donnarumma.

0-3 (58ème) : Action d'école des lillois. Bamba lance David dans la profondeur, l'attaquant canadien décale intelligemment Yazici sur sa droite. En pleine confiance, Yazici termine d'une frappe enroulée en une touche.

L'HOMME DU MATCH

Yusuf Yazıcı (Lille) : La Ligue Europa est sa compétition. Auteur d'un triplé ce soir, le milieu offensif turc a inscrit son 6ème but de la saison en Coupe d'Europe. Plus que ses réalisations, le numéro 12 a bonifié chaque ballon qu'il a touché. Sa finesse technique a permis aux lillois de garder de précieux ballons.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette victoire de prestige sur la pelouse du Milan AC, Lille réitère l'exploit de ses aïeux 2006 mais prend surtout la tête du groupe H avec 7 points. Avec quatre points d'avance sur le Sparta Prague, troisième du groupe, Lille prend une sérieuse option sur la qualification.