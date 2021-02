L.Europa - Lille dit au revoir à l'Europe après sa défaite face à l'Ajax (résumé et notes)

Bien meilleur que lors du match aller, le LOSC n'a pas réussi l'exploit face à l'Ajax Amsterdam et concède une défaite (2-1) synonyme d'élimination dès les 16èmes de finale de la Ligue Europa.

Ligue Europa - 16èmes de finales Ajax Amsterdam 2 - 11 - 0 Lille D. Klaassen 15'

David Neres 88'

78' Y. Yazici (P.)



Pas de miracle pour Lille. Condamnés à marquer par deux fois face à un club de l'Ajax habitué à l'Europe, les Dogues ont livré une bonne prestation, mais ont manqué de réalisme et ça dès l'entame. Trouvé dans le rond central, Weah se retourne et file au but. L'attaquant tente de servir Ikoné mais, Stekelenburg repousse dans les pieds de Yazici. Le turc trouve Xeka en retrait dont la frappe est sauvée quasiment sur sa ligne par Martinez (4ème). Sur un coup-franc excentré côté gauche de Tadic, Klaasen, laissé libre de tout marquage, place une tête victorieuse (14ème). Menés, les nordistes ont l'occasion d'égaliser dans la foulée. Yazici talonne pour Ikoné qui décale pour Weah dont l'enroulé du droit frôle le poteau gauche des locaux (17ème). Les néerlandais se procurent également des occasions à l'image de ce double une-deux entre Klaassen et Rensch stoppé par l'intervention de Maignan (29ème). Lille joue mieux qu'à l'aller et passe tout près d'obtenir un pénalty pour une charge dans le dos d'Antony sur Renato Sanches, mais l'arbitre écossais en décide autrement (45ème).

Lille se donne le droit d'y croire

Au retour des vestiaires, les Dogues sont toujours entreprenants mais les frappes de Bamba et Weah sont trop molles pour inquiéter le portier adverse (50ème et 54ème). La frappe de Renato Sanches à l'heure de jeu rase elle le poteau (60ème). Lille domine, mais s'expose. Sur une remise de Brobbey, Klaasen met son torse en opposition, mais Maignan réalise une superbe horizontale pour détourner en corner (67ème). Le gardien français s'interpose une nouvelle fois cinq minutes plus tard sur une frappe de Neres et garde son équipe en vie. Le LOSC parvient même à se relancer. Parti dans la profondeur, David est bousculé dans le dos par Martinez et obtient un pénalty après intervention de la VAR. Yazici s'avance et transforme d'une lourde frappe pleine axe (75ème). Le match est relancé mais l'Ajax tue les espoirs lillois en fin de match. Trouvé côté gauche, Tadic adresse un centre au second poteau où Brobbey remise de la tête pour Neres qui termine à bout portant (88ème). Ce but met fin à l'aventure européenne du LOSC.

Conscient de la difficulté de la tâche dès le tirage au sort, les lillois pourront regretter un match aller manqué qu'ils ont lâché dans les derniers instants. Cette élimination précoce permettra néanmoins aux nordistes de se focaliser sur le championnat. Leader de Ligue 1 avant le début de la 27ème journée, l'équipe de Galtier compte trois points d'avance sur son dauphin Lyon, quatre sur le PSG et six sur l'AS Monaco. Un matelas qu'il faudra conserver pour retrouver les sensations vécues lors du dernier titre en 2011.