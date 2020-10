L.Europa - Lille revient de loin face au Celtic (analyse et notes)

Pour le compte de la 2ème journée de Ligue Europa, Lille a accroché le match nul sur sa pelouse face au Celtic Glasgow. Menés 0-2, suite à un doublé d'Elyounoussi en première période, les Dogues sont revenus en seconde période.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe H Lille 2 - 20 - 2 Celtic Glasgow FC M. Çelik 67'

J. Ikone 75'

28' M. Elyounoussi

32' M. Elyounoussi



LE FAIT DU MATCH

Le pénalty manqué de Jonathan David. L'attaquant canadien obtient un généreux pénalty après avoir été déséquilibré par Duffy à la 40ème minute de jeu. Le numéro 9 lillois se présente face aux cages, mais envoie une frappe plein axe détournée du pied par Bain. Toujours sans but en match officiel avec le LOSC, l'international canadien manque là une opportunité en or pour son équipe.

LES BUTS

0-1 (28ème) : Pressé sur son côté droit, Çelik perd un ballon dans son camp. Le ballon est récupéré par Elyounoussi qui progresse et repique dans l'axe. À vingt mètres, le milieu offensif norvégien enroule parfaitement sa frappe dans le petit filet gauche de Maignan resté sans réaction.

0-2 (33ème) : Frimpong est servi sur la droite, le latéral néerlandais délivre une belle passe en retrait à Elyounoussi. Seul entre le point de pénalty et la ligne des 6 mètres, l'ailier du Celtic met son pied en opposition. Sa frappe ras de terre est croisée et termine sa course dans le petit filet droit.

1-2 (67ème) : Sur un corner de Yazici, Soumaoro prolonge de la tête au second poteau où Çelik reprend du droit. Sa frappe puissante termine au ras du poteau gauche de Bain.

2-2 (75ème) : Après un centre de Bradaric, le ballon atterrit dans les pieds de Çelik côté droit. Le latéral adresse un centre pour Yazici. La frappe manquée du numéro 12 lillois se transforme en passe pour Ikoné. L'international reprend de volée trompe Bain avec de la réussite puisque sa tentative est déviée par un défenseur écossais.

L'HOMME DU MATCH

Mohamed Elyounoussi (Celtic Glasgow) : La qualité technique de l'ailier norvégien n'est plus à prouver. La patte droite du numéro 27 du Celtic a fait beaucoup de mal aux Dogues. En l'espace de cinq minutes, Elyounoussi a inscrit un doublé malheureusement insuffisant pour les écossais.

LES CONSÉQUENCES

Avec ce match nul, Lille conserve son invincibilité, mais retombe à la deuxième place du classement du groupe H. Pour leur prochain match en Ligue Europa, les Dogues se déplaceront sur la pelouse du leader, le Milan AC.