L.Europa - Lille termine par une défaite face au Celtic (analyse et notes)

En s'inclinant (3-2) face au Celtic Glasgow, Lille paye son manque d'attention après ses deux égalisations et rate donc l'occasion de terminer premier de son groupe.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe H Celtic Glasgow FC 3 - 22 - 1 Lille C. Jullien 21'

C. McGregor (P.) 28'

D. Turnbull 75'

24' J. Ikone

71' T. Weah



LE FAIT DU MATCH

Le manque de concentration du LOSC. L'adage en football veut que les 5 minutes qui suivent un but soient des plus importantes. La concentration doit être de mise, mais ce soir ce n'était pas le cas côté lillois. En première période ce sont Xeka puis Bradaric qui ont fauté pour permettre au Celtic de repasser devant, quatre minutes après l'égalisation des Dogues. Si les nordistes ont su trouver les ressources pour revenir une seconde fois, ils ont encore fait preuve d'attentisme et de manque d'agressivité sur le troisième but encaissé. Heureusement sans conséquence.

LES BUTS

1-0 (22ème) : Suite à un corner écossais, le ballon revient dans les pieds de Turnbull qui ajuste un centre pied droit repris victorieusement de la tête par Christopher Jullien. Le ballon termine dans le petit filet de Maignan.

1-1 (24ème) : McGregor perd un ballon dangereux dans ses 35 mètres. Yazici en profite et déboule côté gauche avant de centrer ras de terre dans la surface où Ikoné surgit pour couper du droit.

2-1 (28ème) : Après un ballon perdu de Xeka, Frimpong s'avance et arme une frappe. Le néerlandais est touché par Bradaric avant de tirer et c'est donc pénalty. McGregor se rachète de son erreur passée en battant Maignan pourtant parti du bon côté.

2-2 (71ème) : Sur un coup-franc de Yazici, la défense écossais repousse le ballon plein axe. Sur la ligne des 16mètres, Weah reprend du gauche. Sa volée équilibrée et pleine de spontanéité termine dans le petit filet.

3-2 (75ème) : Ajer s'offre une percée sur le côté droit de la défense lilloise. Le défenseur écossais dribble plusieurs adversaire avant de centrer fort à ras de terre en retrait. Turnbull place alors un plat du pied croisé pour redonner l'avantage au Celtic.

L'HOMME DU MATCH

David Turnbull (Celtic) : Auteur d'un but et d'une passe décisive, le milieu de terrain écossais de 21 ans a pleinement profité du turnover pour se mettre en avant. Match plein de Turnbull qui permet à son équipe de sauver l'honneur dans cette C3.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette défaite, la seule sur les six matchs de poule, Lille laisse échapper la première place au profit de l'AC Milan vainqueur (0-1) sur la pelouse du Sparta Prague. Malgré de revers, les lillois terminent deuxièmes et se qualifient pour les 16èmes de finale.