L.Europa - Lille tient tête à l'AC Milan (analyse et notes)

Un point c'est tout. En revenant au score un peu après l'heure de jeu, Lille a tenu tête à l'AC Milan (1-1). Un match nul logique pour les Dogues qui prennent donc un bon point dans l'optique de la qualification et restent leaders.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe H Lille 1 - 10 - 0 Milan AC J. Bamba 65'

46' Samu Castillejo



LE FAIT DU MATCH

La solidité défensive du LOSC. Cueillie à froid dès l'entame de la seconde période, la défense lilloise a encaissé un but sur le seul tir cadré du match pour les milanais. Rarement inquiété, le duo Botman-Fonte a une nouvelle fois fait preuve d'une grande sérénité. Présent dans les duels, les deux compères n'ont laissé que des miettes aux italiens. La satisfaction de la soirée.

LES BUTS

0-1 (46ème) : Dès le retour des vestiaires, Hernandez récupère un ballon dans son camp et Tonali lance Rebic dans la profondeur. Plus rapide que la défense lilloise, le croate rentre dans la surface et lève la tête avant de centrer pour Samu Castillejo qui devance Reinaldo pour battre Maignan.

1-1 (65ème) : Sur la droite de la surface Araujo centre fort à ras de terre. Le contrôle manqué de David se transforme en remise pour Bamba. Le numéro 7 reprend d'un plat du pied qui termine dans le petit filet

L'HOMME DU MATCH

Benjamin André (Lille) : Omniprésent au milieu de terrain, le français a gratté de nombreux ballons notamment dans les pieds de Tonali en début de match pour la première occasion lilloise. Auteur d'un pressing tout terrain, le numéro 21 a été la plaque tournante de son équipe.

LES CONSÉQUENCES

Avec ce match nul, Lille reste leader du groupe H avec huit points, soit une longueur d'avance sur le Milan AC et deux sur le Sparta Prague, leur prochain adversaire. Si les Dogues n'ont donc pas encore validé leur ticket pour les 16èmes de finale, ils prennent là une sérieuse option sur la qualification