L.Europa - Manchester United, l'Inter Milan et Séville passent, Arsenal prend la porte

Les seizièmes de finale de la Ligue Europa sont presque clos. Manchester United, l'Inter Milan, le FC Séville et Getafe poursuivent leur route dans la compétition. Finaliste de la dernière édition, Arsenal a pris la porte au bout du suspense.

En ballottage favorable après son nul obtenu à l'aller en Belgique (1-1), Manchester United n'a pas tremblé lors du retour à Old Trafford. Face à un Club Bruges rapidement réduit à dix et très vite dépassé, les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer ont survolé les débats (5-0), portés par Bruno Fernandes et Fred. Les coéquipiers d'Anthony Martial rallient donc les huitièmes, sans trop de surprise. L'Inter Milan, autre prétendant à la victoire finale, sera également au rendez-vous du prochain tour. Vainqueurs à l'aller en Bulgarie (0-2), les Lombards ont confirmé à San Siro devant Ludogorets (2-1). De son côté, au Sanchez-Pizjuan, le FC Séville a assuré le strict minimum. Auteurs d'un bon nul à l'aller en Roumanie (1-1), les Andalous ont concédé un score nul et vierge face au CFR Cluj (0-0). Le club espagnol valide son ticket pour la suite de la compétition au bénéfice du but inscrit à l'extérieur.

La formation néerlandaise de l'Ajax Amsterdam, quant à elle, voit son parcours s'arrêter au stade des seizièmes. Malgré leur victoire devant leurs supporters (2-1), les Bataves prennent la porte et voient les Espagnols de Getafe poursuivre leur route dans la compétition. Après avoir pris une option à l'aller (victoire 2-1), le Shakhtar Donetsk a, lui, tenu bon sur la pelouse du Benfica Lisbonne dans un match très animé (3-3). Copenhague a aussi fait le travail loin de ses bases. Accrochés à la maison à l'aller (1-1), les Danois ont réalisé le petit exploit de s'offrir le Celtic Glasgow au Celtic Park (1-3). Enfin, devant son public de l'Emirates Stadium, Arsenal a pris la porte face à l'Olympiakos Le Pirée dans un match à rebondissements (1-2). Les Gunners, qui pensaient avoir évité le pire sur une inspiration géniale de Pierre-Emerick Aubameyang, buteur en prolongation d'un ciseau acrobatique (113ème), ont finalement cédé dans les dernières secondes de l'extra-time, sur un but signé Youssef El-Arabi (119ème).

LES RÉSULTATS DES 16ES DE FINALE RETOUR DE 21H