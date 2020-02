L.Europa - Manchester United accroché, Getafe, l'Inter et l'Eintracht prennent une option

Les seizièmes de finale aller de la Ligue Europa ont ouvert leurs portes ce jeudi en début de soirée. En déplacement en Belgique, Manchester United a été accroché par le Club Bruges (1-1). L'Eintracht Francfort, Getafe, l'Inter Milan et le Sporting CP ont, eux, pris une bonne option sur la qualification.

Prétendant à la victoire finale et à la succession de Chelsea, Manchester United a été accroché sur la pelouse du Club Bruges (1-1). Très vite menés suite à l'ouverture du score précoce signée Emmanuel Dennis (15ème), consécutive à une erreur de Sergio Romero, les Red Devils sont parvenus à recoller avant la pause grâce à Anthony Martial, buteur d'un plat du pied droit limpide à la suite d'une bourde de la défense belge (36ème). Un résultat de parité qui fait les affaires des protégés d'Ole Gunnar Solskjaer, qui recevront à Old Trafford jeudi soir prochain (21 heures).

Autre prétendant au trophée, l'Inter Milan a fait le travail en s'imposant sur la pelouse de Ludogorets (0-2). Dans cette rencontre, les Lombards ont dû faire preuve de patience, prenant les devants en fin de match via Christian Eriksen (71ème). Dans les dernières secondes du temps additionnel, Romelu Lukaku a fait le break sur penalty (90ème+5), plaçant les hommes d'Antonio Conte en ballottage très favorable pour la qualification. L'Eintracht Francfort a également un gros pied en huitièmes après sa large victoire obtenue à la maison face au RB Salzbourg (4-1).

Équipe surprise cette saison en Liga, Getafe a confirmé ses belles dispositions sur la scène européenne en s'offrant le scalp de l'Ajax Amsterdam (2-0). Le Shakhtar Donetsk et le Sporting CP, tombeurs respectivement du Benfica Lisbonne (2-1) et de l'Istanbul Basaksehir (3-1), ont aussi pris un petit avantage à une semaine des retours. Enfin, dans les autres résultats de ce début de soirée, le FC Séville a accroché le nul en Roumanie face au CFR Cluj (1-1), tandis que le Celtic Glasgow, malgré un but d'Odsonne Édouard, a concédé un score de parité à Copenhague (1-1).

LES RÉSULTATS DES 16ES DE FINALE ALLER DE 18H55