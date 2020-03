L.Europa - Manchester United et Bâle, déjà un pied en quarts !

Dans un climat étrange, les huitièmes de finale de la Ligue Europa ont ouvert leurs portes en ce début de soirée. Manchester United et le FC Bâle ont frappé un grand coup à l'extérieur.

Dans un Linzer Stadion entièrement vide, Manchester United a écrasé le Linzer ASK (0-5). Odion Ighalo (28ème), Daniel James (58ème), Juan Mata (82ème), Mason Greenwood (90ème+1) et Andreas Pereira (90ème+3) ont marqué pour les Red Devils, qui ont survolé les débats. Avec ce large succès, les protégés d'Ole Gunnar Solskjaer, prétendants affichés à la victoire finale, ont déjà un pied et demi en quarts de finale de la compétition.

Les Suisses du FC Bâle sont également bien partis pour poursuivre leur route dans la compétition. À Francfort, dans une Commerzbank-Arena sonnant creux, le club suisse s'est largement imposé face à l'Eintracht (0-3). Samuele Campo (27ème), Kevin Bua (73ème) et Fabian Frei (85ème) ont trompé Kevin Trapp au cours de la partie. De son côté, Istanbul Basaksehir l'a emporté sur la plus petite des marges contre Copenhague (1-0), grâce à un penalty tardif transformé par Edin Visca (88ème)

LES RÉSULTATS DES 8ES DE FINALE ALLER DE LA LIGUE EUROPA

Linzer ASK - Manchester United : 0-5

Eintracht Francfort - FC Bâle : 0-3

Istanbul Basaksehir - FC Copenhague : 1-0

FC Séville - AS Rome : reporté