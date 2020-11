L.Europa - Naples à réaction, la manita de la Roma, Tottenham assure : le récap de la Ligue Europa

La 3ème journée de Ligue Europa a débuté par une salve de 12 matchs. Riches en buts, ces rencontres ont réservé plusieurs rebondissements à l'image des parties de Naples et Benfica. Voilà le récap.

Dans le groupe A, l'AS Roma s'est facilement défait des roumains de Cluj (5-0). Les hommes de Paulo Fonseca se sont rapidement mis à l'abri grâce à une tête de Mkhitaryan (2ème) puis une deuxième sur corner d'Ibanez (24ème). Sur un centre de Peres, Mayoral est venu tuer tout suspens (34ème). L'attaquant a inscrit un doublé (84ème) et Pedro est venu ponctuer le succès des Giallorossi.

Naples est une équipe à réaction. Sur le terrain des croates de Rijeka, les napolitains se sont imposés (1-2). Surpris par l'ouverture du score de Muric avant le quart d'heure de jeu, Naples a égalisé par l'intermédiaire de Demme avant la pause. Les hommes de Gattuso vont ensuite profiter d'un but contre son camp de Braut (62ème) pour ramener les 3 points en Italie.

Match fou entre Benfica et les Rangers. Dès la 2ème minute de jeu, le SLB ouvre le score suite à un but contre son camp de Goldson. Malheureusement pour les Aigles, la joie va être de courte durée puisqu'à la 19ème, Otamendi va être exclu. Les Rangers vont ensuite renversé la situation en une minute suite à deux buts de Gonçalves (csc) et Kamara (25ème). Morelos va inscrire le but du break au retour des vestiaires. En fin de match, Rafa est venu relancer l'intérêt de la rencontre et Darwin Nunez a arraché l'égalisation dans le temps additionnel.

Après la défaite surprise à Antwerp la semaine passée, Tottenham s'est rattrapé. Les Spurs sont aller gagner (1-3) sur la pelouse de Ludogorets grâce à des buts d'Harry Kane sur une passe de Lucas (13ème). Et vingt minutes plus tard, on inverse les rôles avec un caviar de l'attaquant anglais pour le brésilien qui fait le break. Après la réduction du score de Keseru (50ème), Lo Celso a redonné de l'air à Tottenham.

LES RÉSULTATS DU JEUDI 5 NOVEMBRE

Groupe A

AS Roma - CFR Cluj : 5-0

Young Boys Berne - CSKA Sofia

Groupe B

Arsenal - Molde

Rapid Vienne - Dundalk : 4-3

Groupe C

Hapoel Beer Sheva - Bayer Leverkusen : 2-4

Slavia Prague - Nice : 3-2

Groupe D

Lech Poznan - Standard de Liège : 3-1

Benfica - Glasgow Rangers : 3-3

Groupe E

PAOK - PSV : 4-1

Omonia - Grenade : 0-2

Groupe F

Rijeka - Naples : 1-2

Real Sociedad - AZ Alkmaar : 1-0

Groupe G

Zorya - AEK Athènes

Leicester - SC Braga

Groupe H

AC Milan - Lille

Celtic Glasgow - Sparta Prague

Groupe I

Villareal - Macabi Tel Aviv

Sivasspor - Qarabag : 2-0

Groupe J

Ludogorets - Tottenham : 1-3

Antwerp - LASK :

Groupe K

Dinamo Zagreb - Wolfsberger AC

Feyenoord - CSKA Moscou

Groupe L