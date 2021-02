L.Europa - Naples battu, Arsenal tenu en échec : le récap de la soirée

La deuxième partie de ces 16èmes de finale aller de cette Ligue Europa a été prolifique puisque 24 buts ont été inscrits. Villarreal et Grenade se sont imposés, Arsenal a été tenu en échec du côté de Benfica.

Dans le choc de la soirée, le SL Benfica et Arsenal se sont neutralisés (1-1). Les Aigles ont ouvert le score par Pizzi sur pénalty (55ème), mais se sont fait rejoindre dans la foulée après un but de Saka (57ème). L'ailier anglais permet aux Gunners de ramener un bon nul du Portugal dans l'optique du match retour.

La surprise de la soirée a eu lieu en Andalousie où Grenade l'a emporté (2-0) face à Naples. Les espagnols ont gagné ce match en l'espace de deux minutes. Herrera a débloqué la situation dès la 19ème minute de jeu. Passeur sur cette action, Kenedy se retrouve à la finition deux minutes plus tard et permet à Grenade d'aborder le match retour avec un avantage certain.

Même score pour l'autre club espagnol Villarreal qui s'est imposé (0-2) sur la pelouse du RB Salzbourg. Le sous-marin jaune a d'abord manqué un pénalty à la demi heure de jeu, mais Alcacer s'est rattrapé juste avant la pause (41ème). Nino a fait le break en seconde période.

LES RÉSULTATS DES 16ÈMES DE FINALE ALLER