L.Europa - Naples se relance, Arsenal s'amuse, la Roma accrochée : le récap de la Ligue Europa

La deuxième journée de Ligue Europa s'est achevée ce jeudi soir. Les favoris ont tenu leurs rangs à l'image d'Arsenal, Naples et Benfica. La Roma a été ralentie.

Dans le choc de la soirée entre la Real Sociedad et le Napoli, les italiens se sont imposés (0-1) à Anoeta. Les hommes de Gattuso ont inscrit le premier et seul but du match à la 56ème minute de jeu par l'intermédiaire de Politano. Avec ce premier succès dans la compétition, Naples revient à hauteur de la Real Sociedad.

Deux minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Arsenal pour plier son match face à Dundalk. Les Gunners se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Ntekiah à la 42ème et Willock à la 44ème. Dès le retour des vestiaires, Pepe est venu corser l'addition. Les anglais sont leaders de la poule B.

Dans le groupe A, l'AS Roma n'a pu faire que match nul 0-0 face au CSKA Sofia. Les italiens restent cependant en tête avec 4 points au compteur, le même total que Cluj.

Benfica a maitrisé de la tête et des épaules sa partie face au Standard de Liège. Les portugais ont marqué sur deux pénaltys signés Pizzi et Waldschmidt. Le milieu portugais a ensuite tué tout espoir à un quart d'heure du terme.

LES RÉSULTATS DU JEUDI 29 OCTOBRE

Groupe A

CFR Cluj - Young Boys Berne : 1-1

AS Roma - CSKA Sofia : 0-0

Groupe B

Molde - Rapid Vienne : 1-0

Arsenal - Dundalk : 3-0

Groupe C

Nice - Hapoel Beer Sheva : 1-0

Slavia Prague - Bayer Leverkusen : 1-0

Groupe D

Glasgow Rangers - Lech Poznan : 1-0

Benfica - Standard de Liège : 3-0

Groupe E

Grenade - PAOK : 0-0

Omonia - PSV : 1-2

Groupe F

Naples - Real Sociedad : 0-1

AZ Alkmaa - Rijeka : 4-1

Groupe G

AEK Athènes - Leicester : 1-2

Zorya - SC Braga : 1-2

Groupe H

AC Milan - Sparta Prague : 3-0

Lille - Celtic Glasgow : 2-2

Groupe I

Qarabag - Villareal : 1-3

Sivasspor - Macabi Tel Aviv : 1-2

Groupe J

LASK - Ludogorets : 4-3

Antwerp - Tottenham : 1-0

Groupe K

CSKA Moscou - Dinamo Zagreb : 0-0

Feyenoord - Wolfsberger AC : 1-4

Groupe L