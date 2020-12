L.Europa - Nice - Bayer Leverkusen : les compos probables

Mission quasi impossible pour l'OGC Nice ce jeudi en Ligue Europa. En effet, les Aiglons affrontent le Bayer Leverkusen à l'Allianz RIviera à 21h00 et doivent l'emporter par 4 buts d'écart pour espérer avoir une chance de se qualifier lors de la dernière rencontre, face à l'Hapoel Beer Sheva. Si cela semble tenir du miracle, le GYM doit en plus faire face à de nombreux absents comme Kasper Dolberg, Atal, Dante et Lees-Melou (blessés), mais aussi Boudaoui et Schneiderlin suspendus.

OGC NICE - BAYER LEVERKUSEN

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C

OGCN : Benitez (cap) - Pelmard, Danilo; Nsoki, Lotomba - Thuram, Trouillet, Reine-Adélaïde - R.Lopes, Gouiri, Maolida.

B04 : Hradecky - L.Bender (cap), Tah, Dragovic, Wendell - Amiri, Baumgartlinger, Demirbay - Bailey, Schick, Diaby.