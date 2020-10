L.Europa - Nice lance sa campagne européenne en battant l'Hapoel Beer Sheva (analyse)

Dans une journée marquée par un attentat qui a coûté la vie à trois personnes, l'OGC Nice a redonné un peu de joie au peuple niçois. En s'imposant 1-0 face à l'Hapoel Beer Sheva grâce à un but d'Amine Gouiri, le GYM se relance dans cette Ligue Europa.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C Nice 1 - 01 - 0 Hapoel Beer Sheva A. Gouiri 22'



LE FAIT DU MATCH

Les parades de Benitez. Juste avant la mi-temps, Dadia adresse intelligemment un centre en rentrait. Josué met son pied gauche en opposition, mais Benitez réalise un incroyable retour. Le portier argentin repousse la tentative israélienne du pied et permet à son équipe de rentrer aux vestiaires avec cet avantage d'un but. Benitez va s'illustrer au bout du temps additionnel en se détendant parfaitement sur une tête israélienne.

LE BUT

1-0 (23ème) : Atal percute côté droit, l'algérien crochète dans la surface et centre au deuxième poteau. Libre de tout marquage, Amine Gouri reprend tranquillement du plat du pied pour permettre à Nice de prendre l'avantage.

L'HOMME DU MATCH

Amine Gouiri (Nice) : Des prises de balles élégantes, de la percussion et des coups pieds arrêtés tirés avec précision, Amine Gouiri a livré une bonne prestation. S'il a perdu quelques ballons, l'attaquant niçois a mis son équipe sur de bons rails en inscrivant son cinquième but de la saison.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette victoire, Nice se rattrape bien après la claque 6-2 reçue à Leverkusen la semaine dernière. Les hommes de Patrick Vieira empochent les 3 points et se replacent dans la course aux 16èmes de finales. Le GYM revient à égalité de son adversaire du soir et affrontera le Slavia Prague, surprenant vainqueur de Leverkusen, jeudi prochain. Tous les clubs affichent le même bilan d'une victoire et une défaite dans ce groupe C.