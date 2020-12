L.Europa - Nice termine par une défaite face à l'Hapoel Beer Sheva (analyse)

Le calice jusqu'à la lie. En s'inclinant (1-0) face à l'Hapoel Beer Sheva, Nice porte son nombre de défaites à cinq en six matchs. C'est sur ce bilan désastreux que le GYM quitte la Coupe d'Europe.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C Hapoel Beer Sheva 1 - 00 - 0 Nice R. Hatuel 71'



LE FAIT DU MATCH

La sortie sur blessure de Coly. Bien rentré dans son match, Nice est stoppé dans son élan par la blessure de Racine Coly (20ème). Sur un duel aérien, le défenseur sénégalais passe par dessus Yosefi et retombe sur la nuque. Après huit minutes de souffrance, le joueur est évacué sur civière et immobilisé au niveau des cervicales. Une mauvaise nouvelle de plus pour le GYM.

LES BUTS

1-0 (72ème) : Suite à un centre manqué de Galoum, Thuram détourne sans le vouloir sur Hatuel. Seul au milieu de la défense niçoise, le numéro 77 termine d'un plat du pied qui vient battre Cardinale.

L'HOMME DU MATCH

Rotem Hatuel (Hapoel Beer Sheva) : Buteur pour l'équipe israélienne, l'ailier a fait beaucoup de mal à la défense niçoise avec ses dribbles. Hatuel affiche également une belle ligne de statistiques avec 49 ballons touchés et 81% de précision de passe.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette défaite, l'OGC Nice ne sauve donc pas l'honneur et termine dernier du groupe C. Le GYM ponctue là une campagne européenne désastreuse avec seulement trois points. Le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen se qualifient pour les 16èmes de finale.