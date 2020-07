L.Europa - Pourquoi Rennes doit supporter Manchester United ?

Le Stade Rennais sera à fond derrière Manchester United en Ligue Europa! En effet, si les Reds Devils finissent dans les quatre premiers du championnat anglais (synonyme de qualification à la prochaine saison de la Ligue des Champions) et gagnent la Ligue Europa alors Rennes accédera directement à la phase de groupes de la LDC. Les Bretons n'auront donc pas besoin de passer par le 3e tour de qualification et un éventuel barrage.

Ce scénario, favorable à Rennes, ne sera pas envisageable si les Reds Devils ne terminent pas dans le "Big Four". Pour l'instant, ils sont 5e avec une rencontre en moins (ils jouent ce soir contre Southampton) et un point de retard sur Leicester, 4e, et deux sur Chelsea. Man United peut donc s'emparer de la 3ème place dès ce soir. Il restera ensuite trois matchs de championnat dont un Man United - Leicester programmé la dernière journée. Les Bretons vont donc suivre attentivement la fin de saison des pensionnaires de Old Trafford.