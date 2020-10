L.Europa - Quels adversaires pour Lille et Nice en C3 ?

Après le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions jeudi, Lille et l'OGC Nice vont connaître leurs adversaires en Ligue Europa à l'occasion du tirage au sort des poules à 13h. Placés dans le chapeau 4, les clubs français vont croiser les doigts pour hériter d'un groupe abordable.

Les deux clubs français sont reversés dans le même chapeau, le 4ème. Une conséquence liée au faible coefficient UEFA (11,849). Ainsi, il faudra croiser les doigts pour les dirigeants des deux clubs que les équipes tricolores ne soient pas dans le même groupe que des favoris de la compétition, avec un potentiel groupe de la mort avec Arsenal ou Tottenham (chapeau 1), la Real Sociedad ou Leicester (chapeau 2), même l'AC Milan (chapeau 3).

Des adversaires aussi plus abordables

Cependant, le LOSC et l'OGC Nice peuvent également se retrouver dans un groupe plus abordable. Avec des clubs comme Braga, PAOK Salonique et Hapoel Beer Sheva dans leur groupe, les Dogues et les Aiglons pourront nourrir des ambitions. Les dirigeants des représentants français en C3 n'ont plus qu'à espérer un groupe abordable, pour rêver plus grand.