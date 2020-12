L.Europa - Renversant, Lille se qualifie grâce à un doublé d'Yilmaz (analyse et notes)

Lille s'est fait peur, mais Lille se qualifie. Ultra dominateurs, les Dogues ont longtemps buté sur la défense tchèque. Menés alors qu'ils étaient en supériorité numérique, les hommes de Galtier ont finalement arraché une victoire (2-1) grâce à un doublé de Burak Yilmaz.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe H Lille 2 - 10 - 0 Sparta Prague B. Yilmaz 80'

B. Yilmaz 84'

71' L. Krejcí



LE FAIT DU MATCH

Le manque de réalisme lillois. Après un début de match assez mou, Lille a multiplié les assaults sur le but tchèque, Luiz Araujo a d'abord buté sur Nita (31ème) avant de manquer le cadre de peu (37ème). Juste avant la pause, Benjamin André a lui vu sa tête mourrir sur la barre transversale. Sauvé par son montant, Nita a également conservé sa cage inviolée avec un arrêt réflexe sur un centre de Yazici (43ème). Le gardien a aussi pu compter sur ses défenseurs auteurs d'un retour miracle devant David (64ème). Un manque de réalisme qu'est finalement venu résoudre Yilmaz...

LES BUTS

0-1 (71ème) : Cinq minutes après l'exclusion de Celutska, le Sparta réalise le hold-up. Sur un coup-franc joué à deux, Plavsic n'est pas attaqué par Ikoné et a tout le temps d'ajuster son centre au second poteau pour Krejci. Le milieu de terrain prend le dessus sur Bradaric et place un coup de casque imparable pour Maignan.

1-1 (79ème) : En supériorité numérique, Lille pousse. David trouve Weah dans le dos de la défense. Fraichement entré en jeu, Weah lève la tête et centre en retrait dans la surface où Yilmaz reprend du droit pour égaliser.

2-1 (84ème) : Yilmaz ce héros. Prise sur un long ballon aérien, la défense du Sparta laisse Ikoné hériter du ballon. Le numéro 10 ouvre sur Yilmaz côté gauche. Entré dans la surface, l'attaquant turc enroule fort du droit petit filet.

L'HOMME DU MATCH

Burak Yilmaz (Lille) : Coaching gagnant ! Entré en jeu à la 77ème, l'attaquant turc a endossé le costume de sauveur en inscrivant un doublé en quatre minutes pour qualifier le LOSC.

LES CONSÉQUENCES

Avec ce succès, Lille se qualifie pour les 16èmes de finale de la Ligue Europa ! Dans l'autre match du groupe, l'AC Milan s'impose (4-2) à domicile face au Celtic. Lille devra aller prendre la première place la semaine prochaine face à Glasgow.