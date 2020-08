L.Europa - Séville et le Shakhtar complètent le dernier carré !

Le Shakhtar Donetsk et le FC Séville ont rejoint l'Inter et Man United en demi-finales de la Ligue Europa, ce mardi.

Après Manchester United et l'Inter Milan hier, le Shakhtar Donetsk et le FC Séville ont pris les deux derniers tickets qualificatifs pour le dernier carré de la Ligue Europa. Les champions d'Ukraine ont facilement disposé du FC Bâle, en quart de finale, en l'emportant 4 à 1. Les buts sont signés Junior Moraes (2e), Taison (22e), Alan Patrick (75e) et Dodo (88e). L'ancien stéphanois Ricky Van Wolfswinkel a réduit la marque pour les Suisses, dans le temps additionnel.

Les Andalous, quintuples tenants du titre, ont eu beaucoup plus de mal à se défaire de Wolverhampton (1-0). Après avoir concédé un pénalty, repoussé par Bounou devant Jimenez, en début de match (13e), ils ont attendu un but décisif de Lucas Ocampos à la 88e minute, de la tête, pour faire la différence.

En demi-finale, les hommes de Julen Lopetegui se mesureront à Manchester United, dimanche. Le lendemain, le Shakhtar se frottera à l'Inter Milan. Notons par ailleurs que la présence de ces quatre équipes dans le dernier carré offre au Stade Rennais une accession directe à la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions.

LES AFFICHES DES DEMI-FINALES DE LA LIGUE EUROPA

Dimanche 16 août

21h : FC Séville - Manchester United

Lundi 17 août