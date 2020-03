L.Europa - Séville-Roma et Inter-Getafe reportés

Sans surprise, l'UEFA a indiqué ce mercredi par le biais d'un communiqué le report des matchs FC Séville - AS Roma et Inter Milan - Getafe, comptant pour les 8es de finale de la Ligue Europa et initialement prévus ce jeudi soir. Alors que la phase retour doit avoir lieu dès la semaine prochaine (jeudi 19 mars), aucune date n'a encore été communiquée.

Le gouvernement espagnol ayant interdit tous les vols avec l'Italie, la Roma avait signifié quelques minutes plus tôt son incapacité à se rendre en Andalousie. Getafe, par la voix de ses dirigeants, avait de son côté indiqué son refus de se déplacer en Lombardie.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸