L.Europa - Tombeur du Servette, le Stade de Reims poursuit sa route !

En difficulté en ce début de saison en Ligue 1, le Stade de Reims n'a pas manqué son grand retour sur la scène européenne. En déplacement en Suisse, le club champenois s'est imposé sur le terrain du Servette Genève (0-1), ce jeudi soir, dans le cadre du 2ème tour de qualification de la Ligue Europa. L'unique but de cette rencontre a été inscrite de manière précoce par Valon Berisha (4ème), parfaitement servi par un centre déployé par Dereck Kutesa. Les protégés de David Guion, qui ont touché les montants en fin de partie via Kaj Sierhuis, se qualifient pour le prochain tour de la compétition et affronteront les Hongrois de Fehervar jeudi prochain.

