L.Europa - Tottenham, Leicester et le Milan terminent premiers : le récap de la soirée

Pas de surprise dans cette deuxième partie de soirée de Ligue Europa sans véritable enjeu. Les favoris comme Tottenham, Leicester et l'AC Milan ont fait le nécessaire pour finir à la première place. Le récap de la soirée.

Pour terminer premier de son groupe, Tottenham devait l'emporter face à son dauphin Antwerp et c'est chose faite. Les Spurs peuvent remercier Carlos Vinicius (57ème) et Lo Celso (71ème) buteurs de la partie.

Dans le groupe de Lille, l'AC Milan s'est emparé du fauteuil de leader suite à sa victoire (0-1) sur la pelouse du Sparta Prague. C'est le norvégien Jens Hauge qui offre les trois points au club lombard.

Leicester a assuré l'essentiel également. En prenant rapidement le meilleur sur l'AEK Athènes (2-0), grâce à Under (12ème) et Barnes (14ème), les Foxes restent leaders. Et ce malgré la victoire de Braga (2-0) contre Zorya.

Enfin, Hoffenheim a terminé par un festival (4-1) contre La Gantoise.

LES RÉSULTATS DU JEUDI 10 DÉCEMBRE

Groupe A

Young Boys Berne - CFR Cluj : 2-1

CSKA Sofia - AS Roma : 3-1

Groupe B

Rapid Vienne - Molde : 2-2

Dundalk - Arsenal : 2-4

Groupe C

Bayer Leverkusen - Slavia Prague : 4-0

Hapoel Beer Sheva - OGC Nice : 1-0

Groupe D

Lech Poznan - Glasgow Rangers : 0-2

Standard de Liège - SL Benfica : 2-2

Groupe E

PSV - Omonia : 4-0

PAOK - Grenade : 0-0

Groupe F

Naples - Real Sociedad : 1-1

Rijeka - AZ Alkmaar : 2-1

Groupe G

SC Braga- Zorya : 2-0

Leicester - AEK Athènes : 2-0

Groupe H

Celtic Glasgow - Lille : 3-2

Sparta Prague - AC Milan : 0-1

Groupe I

Macabi Tel Aviv - Sivasspor : 1-0

Villarreal - Qarabag (annulé pour cas de covid-19 dans l'effectif azéri)

Groupe J

Tottenham - Antwerp : 2-0

Ludogorets - LASK : 1-3

Groupe K

Wolfsberger AC - Feyenoord : 1-0

Dinamo Zagreb - CSKA Moscou : 3-1

Groupe L