L.Europa - Villarreal fait le show, Tottenham, Leicester et le Milan AC assurent : le récap' de la soirée !

Des buts (35) et du spectacle, voilà comment résumer les 12 affiches de ce jeudi soir, 21h00, dans le cadre de la 1ère journée de Ligue Europa.

L'affiche la plus spectaculaire s'est déroulée en Espagne, où Villarreal est venu à bout de Sivasspor (5-3, groupe I). Dans une rencontre très offensive, les hommes d'Unai Emery ont eu deux buts d'avance dès la 20 ème minute, après des réalisations de Kubo (13ème), et Bacca. Si le club turc est revenu à 2-2 juste avant la pause, le Sous Marin jaune a réussi à reprendre l'avantage dans le second acte pour s'imposer. À noter que Max-Alain Gradel a marqué le troisième club turc, à la 64ème.

Les deux clubs britanniques ont fait le job puisque Tottenham (groupe J) et Leicester (groupe G) l'ont emporté 3-0, respectivement contre Linsk et Zorya Lougansk. Lucas, un c.s.c et Son sont les buteurs côté Spurs, Maddison, Barnes et Iheanacho chez les Foxes. L'autre rencontre du groupe G a vu Braga l'emporter facilement contre l'AEK Athènes 3-0.

Enfin, le Milan AC, dans la poule de Lille, a assuré un précieux succès face au Celtic Glasgow : 3-1. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, titulaire, ont trouvé la faille par Krunic (14ème), Brahim Diaz (42ème) et Hauge (90+2ème). Elyounoussi a réduit la marque pour les Écossais dans le dernier quart d'heure. Lille, de son côté, a assuré la seule victoire française de la semaine en Coupe d'Europe avec une victoire 4-1 sur le Sparta Prague.

LES RÉSULTATS DU JEUDI 22 OCTOBRE

Groupe A

CSKA Sofia - CFR Cluj : 0-2

Young Boys Berne - AS Roma : 1-2

Groupe B

Dundalk - Molde : 1-2

Rapid Vienne - Arsenal : 1-2

Groupe C

Bayer Leverkusen - Nice : 6-2

Hapoel Beer Sheva - Slavia Prague : 3-1

Groupe D

Lech Poznan - SL Benfica : 2-4

Standard de Liège - Glasgow Rangers : 0-2

Groupe E

PAOK - Omonia : 1-1

PSV - Grenade : 1-2

Groupe F

Naples - AZ Alkmaar : 0-1

Rijeka - Real Sociedad : 0-1

Groupe G

SC Braga - AEK Athènes : 3-0

Leicester - Zorya : 3-0

Groupe H

Celtic Glasgow - AC Milan : 1-3

Sparta Prague - Lille : 1-4

Groupe I

Macabi Tel Aviv - Qarabag : 1-0

Villareal - Sivasspor : 5-3

Groupe J

Tottenham - LASK : 3-0

Ludogorets - Antwerp : 1-2

Groupe K

Dinamo Zagreb - Feyenoord : 0-0

Wolfsberger AC - CSKA Moscou : 1-1

Groupe L