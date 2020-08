L.Europa - Wolverhampton et Bâle se qualifient pour le Final 8

Grâce à une courte victoire face à l'Olympiakos Le Pirée (1-0), obtenu ce jeudi soir lors des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, Wolverhampton sera bien au rendez-vous du Final 8 de la compétition. Raul Jiménez, sur penalty (9ème), a inscrit l'unique but de la partie, dominée de la tête et des épaules par... les visiteurs. Heureusement pour les Wolves, qui avaient accroché le nul à l'aller (1-1), Rui Patricio était dans un grand soir et a stoppé toutes les tentatives grecques sur la pelouse du Molineux Stadium. Large vainqueur à l'aller (0-3), le FC Bâle a, de son côté, confirmé sa supériorité sur l'Eintracht Francfort en s'offrant un nouveau succès, cette fois au Parc Saint-Jacques (1-0). Fabian Frei, en toute fin de match (88ème), a donné la victoire au club suisse.