L1 - Bordeaux enchaine face à l'OGC Nice (analyse et notes)

Les Girondins de Bordeaux s'imposent (0-3) face à l'OGC Nice lors de la 20ème journée de Ligue 1. Les hommes de Jean-Louis Gasset remportent un second succès consécutif pour la première fois de la saison grâce à des réalisations de Hwang Ui-jo (49ème), Paul Baysse (75ème) et Toma Basic (87ème).

Ligue 1 - 20e Journée Nice 0 - 30 - 0 Bordeaux 50' Eui-Jo Hwang

75' P. Baysse

87' T. Basic



LE FAIT DU MATCH

Des Niçois trop maladroits. Si les Aiglons ont réussi à rivaliser concernant la possession du ballon ou le nombre d'occasions provoquées, les hommes d'Adrian Ursea ont fait preuve d'un cruel manque de réalisme dans la surface de réparation bordelaise. Les défenseurs girondins ont souvent laissé des espaces qui ont été mal exploités par les joueurs azuréens. Il a fallu attendre d'être à vingt minutes de la fin du temps réglementaire (71ème) pour assister à la première frappe cadrée des Niçois. L'action la plus dangereuse est venue depuis le côté droit où un centre de Youcef Atal vient trouver Amine Gouiri. Seul au second poteau, l'Algérien reprend le ballon de la tête mais le propulse malheureusement sur le montant gauche de Benoit Costil.

LES BUTS

1-0 (49ème) : Bordeaux ouvre le score ! Lancé sur le côté droit par Sabaly, Yacine Adli déborde puis perfore la surface de réparation. Après de multiples feintes de corps, le milieu de terrain bordelais centre à ras de terre pour Hwang qui est oublié aux six mètres. L'attaquant sud-coréen reprend le ballon du plat du pied droit et ajuste à bout portant Walter Benitez.

0-2 (75ème) : Les Girondins font le break ! Sur un corner tiré par Rémi Oudin de la droite vers la gauche, l'ailier des Bordelais dépose la ballon sur la tête de Paul Baysse au premier poteau. L'ancien niçois devance Walter Benitez et double la mise pour les siens.

0-3 (87ème) : Bordeaux plie le match ! Traoré déborde sur le côté droit avant de centrer en retrait pour Basic seul dans l'axe. D'un superbe plat du pied, l'international croate scelle le destin des Niçois.

L'HOMME DU MATCH

Yacine Adli, le chef d'orchestre. Il a réalisé la prestation que de nombreux amoureux des Girondins attendaient depuis de longs mois. Pendant quatre-vingt-dix minutes, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est comporté comme le leader technique de son équipe et a su prendre à son compte le jeu des Bordelais. Le milieu de terrain franco-algérien a distillé de nombreux caviars et a mis dans les meilleures conditions ses attaquants. Yacine Adli s'est même offert une passe décisive lors de l'ouverture du score bordelaise après un superbe travail sur le côté droit et une limpide passe pour Hwang.

LES CONSÉQUENCES

L'OGC Nice s'incline et enchaine un cinquième match sans victoire et ça commence à se voir au classement. Seulement huit points séparent les Aiglons (14ème, 23 points) de la place de barragiste.

Pour la première fois de la saison, les Girondins de Bordeaux s'imposent lors de deux matchs consécutifs et peuvent enfin un peu respirer au classement. Les hommes de Jean-Louis Gasset (8èmes, 29 points), font leur retour dans la première partie de tableau et ne sont plus qu'à sept points de la quatrième place.