L1 - Javier Tebas envoie une pique sur la Ligue 1

Javier Tebas ne rate jamais une occasion de rappeler que son championnat et l'un des meilleurs d'Europe si ce n'est le meilleur à ses yeux. Interrogé quant à la possibilité d'un éventuel départ de Lionel Messi du FC Barcelone ou de Sergio Ramos du Real Madrid et à l'impact que ca aurait sur la Liga, le président du championnat espagnol a répondu en piquant la Serie A et la Ligue 1.

"Je n'ai pas envie que cela arrive. Mais si ça doit arriver, je pense que nous avons une bonne base pour ne pas souffrir de ça. Cristiano Ronaldo est parti, et rien n'a changé pour la Liga, ni pour la Serie A d'ailleurs. Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 reste la Ligue 1" a déclaré l'avocat de 58 ans.