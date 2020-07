L1 - Saison 2020-2021 : le programme de la première journée

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2020/2021. Elle débutera le week-end du 22-23 août. Plusieurs chocs sont au programme de cette première journée avec un OM - ASSE, Lille-Rennes ou encore Montpellier-OL.

Le PSG, champion en titre, débutera à domicile face à Metz. Pour leur retour en Ligue 1, les Lensois se déplaceront à Nice tandis que Lorient recevra Strasbourg. Bordeaux et Monaco affronteront respectivement Nantes et Reims. Dijon - Angers et Nîmes - Brest sont également à l'affiche de cette première journée.

LE PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE LIGUE 1