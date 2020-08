L1 - Une décision prise ce mardi pour OM-Saint Etienne ?

La commission Covid de la LFP se réunit ce mardi pour étudier la tenue ou non du match OM - Saint-Etienne. En plus de Jordan Amavi, l'OM a annoncé trois suspicions de cas positifs au Covid au sein de l'effectif dimanche dernier. Selon L'Équipe, parmi ces trois nouveaux cas il y aurait notamment "un pilier de l'équipe" et "un remplaçant". Dans le protocole établi par la LFP, il est écrit que "si l'équipe a plus de trois joueurs ou encadrants isolés sur huit jours glissants", le match peut être reporté.

Le club marseillais a fait de "nouvelles analyses" pour les testés positifs. Les résultats ont été transmis à la LFP. Les conférences de presse d'avant match d'André Villas-Boas et Steve Mandanda sont donc compromises. Même si la Ligue a jusqu'à cinq heures avant le coup d'envoi d'un match pour décider de l'annuler, elle devrait dès aujourd'hui se positionner sur le cas OM - Saint-Etienne.