L1 - 1ère journée : PSG-Metz, MHSC-OL et OM-ASSE reprogrammés mi-septembre

Sauf nouveau(x) report(s), seulement sept matchs de la 1ère journée de Ligue 1 auront lieu ce week-end. Alors que le choc OM-ASSE a été reporté suite aux 4 cas positifs au covid-19 recensés dans l'effectif marseillais, les matchs de Lyon et Paris, respectivement à Montpellier et contre Metz, ne pourront pas non plus avoir lieu, l'OL et le PSG étant encore engagés dans le final 8 de la Champions League à Lisbonne.

Ces trois rencontres auront lieu les 15, 16 et 17 septembre, entre les 3e et 4e journées de L1, vient d'annoncer la LFP dans un communiqué.

LE PROGRAMME DE LA 1ERE JOURNEE

Vendredi 21 août

19h : Bordeaux - Nantes, sur Téléfoot

Samedi 22 août

17h : Dijon - Angers, sur Téléfoot

21h : Lille - Rennes, sur Canal+

Dimanche 23 août

13h : Monaco - Reims, sur Téléfoot

15h : Lorient - Strasbourg, sur Téléfoot

15h : Nîmes - Brest, sur Téléfoot

17h : Nice - Lens, sur Canal+

Mardi 15 septembre

21h : Montpellier - Lyon, sur Téléfoot

Mercredi 16 septembre

21h : Paris SG - Metz, sur Téléfoot

Jeudi 17 septembre