L1 - Accident à Lorient : le jardinier n'a pas survécu...

Scène dramatique et terrible du côté du Stade du Moustoir. Peu après 19h00, alors que les remplaçants de Rennes sont en décrassage après la rencontre, les jardiniers de l'enceinte lorientaise entrent sur la pelouse pour entretenir le gazon des Merlus. Mais au bout de quelques minutes, une lampe chauffante s'écroule sur un jardinier, laissant place à la panique et à la peur. Les joueurs, présidents, staff et médecins des deux clubs ont tout tenté pour prodiguer les gestes des premiers secours, avant que les pompiers n'arrivent.

Mais selon Ouest-France, la victime, un jardinier bénévole âgé de 38 ans, n'a pas survécu de ses blessures, alors qu'elle était transportée dans un état critique à l'hôpital du Scorff. Ce jardinier était père de trois enfants... Le maire de Lorient, Fabrice Loher, a tenté de réagir à ce dramatique accident : "C’est un accident terrible. Je ne peux rien dire de plus à cette heure". Une enquête est ouverte pour connaître les circonstances de l'accident. Toute la rédaction de MadeInFOOT présente ses condoléances à la famille et aux proches de la victime...