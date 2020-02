L1 - Accroché par Brest, Rennes laisse l'OM prendre le large

Le Stade Rennais lâche des points importants dans la lutte pour la deuxième place. Accrochés par Brest (0-0), les Bretons sont désormais à 8 points de Marseille...

Ligue 1 - 24e Journée Rennes 0 - 00 - 0 Brest

LE FAIT DU MATCH

Le pénalty oublié pour Brest. On joue seulement la 6ème minute et le SB29 aurait pu hériter d'un pénalty. Sur un centre au ras du sol de Court, Mbaye Niang manque son dégagement en marchant sur le ballon et tombe. Le Sénégalais arrête net le ballon de la main dans sa chute, prive un Brestois du ballon et les Rennais parviennent à dégager. Brest réclame un pénalty, en vain.

L'HOMME DU MATCH

James Léa-Siliki (Rennes). Il a, assurément, offert l'une des plus grosses occasions de la soirée avec une frappe sur la transversale de Larsonneur (37ème). Le milieu de terrain, omniprésent dans l'entrejeu (45 ballons touchés), a également délivré 1 passe décisive. Il a été remplacé par Steven Nzonzi à l'heure de jeu (65ème).

LES CONSÉQUENCES

Le Stade Rennais craque en premier dans la lutte à la deuxième place. Alors que l'Olympique de Marseille a mis la pression sur les Bretons avec sa victoire 1-0 sur Toulouse en fin d'après-midi, le club breton a échoué face aux Brestois. Peu inspirés (17 frappes, 2 cadrées), les hommes de Julien Stéphan sont désormais à 8 points de Marseille. Côté Brestois, ce match nul confirme les bonnes prestations des hommes d'Oliver Dall'Oglio face aux gros. Le SB29 est 13ème de Ligue 1, à 3 points de Strasbourg (10ème du championnat).