L1 - Alain Perrin donne son avis sur la lutte à quatre pour le titre

Difficile de dire, à l'instant T, qui sera sacré champion de France 2020-2021. À l'issue de la 26ème levée, le Lille OSC mène la danse (58 points), suivi par l'Olympique Lyonnais (55 points), le Paris Saint-Germain (54 points) et l'AS Monaco (52 points). À douze journée du terme de la saison, tout reste encore possible et la bataille entre ce quatuor s'annonce passionnante. Interrogé par L'Equipe sur son favori pour cette lutte à venir, Alain Perrin, ancien entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, de l'Olympique Lyonnais ou encore de l'AS Saint-Etienne, estime que Lille et Monaco peuvent créer la surprise.

"Il y a quinze jours, j’aurais dit Lyon. Je les sentais bien car c’est le meilleur effectif sur le plan individuel après Paris mais ça ne les a pas empêchés d’être surpris par Metz ou Montpellier. Mais niveau qualité de jeu collectif, c’est Monaco et Lille. Lille, j’aime beaucoup mais l’équipe a donné aussi des signes de fatigue car les gars sont sur la brèche. Mais si le LOSC est éliminé contre l’Ajax, il sera tranquille car c’est compliqué d’enchaîner les gros matches après la Coupe d’Europe. Monaco revient de très loin et n’est pas à la merci d’un accident. Six points d’avance, c’est déjà un petit matelas pour Lille sur l’ASM. Lille peut se contenter du nul partout. Et les joueurs en sont capables car ils défendent bien. Lyon et Paris sont plus attendus et les équipes adverses s’organisent davantage contre eux. Ce sont toujours des matches de prestige", a indiqué le technicien français.