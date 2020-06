L1 - Alain Roche milite pour une Ligue 1 à 22 équipes

Dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe, ce dimanche, Alain Roche (52 ans), ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais consultant pour Canal +, s'est prononcé sur un championnat élargi la saison prochaine. Pour l'ancien international français, cette solution serait la plus juste suite à l'épidémie de coronavirus et serait même assez simple à mettre en place en raison de la suppression de la Coupe de la Ligue.

"Je le pense depuis le début. Je crois que c'est plus facile d'organiser ça en France qu'ailleurs. Les joueurs n'ont pas joué depuis 4 mois, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, chaque club aurait 4 matches de plus à jouer. Je pense que ça serait plus gênant pour ceux qui joueraient une Coupe d'Europe, mais il serait possible de dire qu'ils entrent plus tard en Coupe de France, comme c'était le cas en Coupe de la Ligue. Et on a une trêve à Noël qu'on pourrait réduire. Je trouve que le calendrier s'y prête", a-t-il lancé à nos confrères, et de conclure : "Depuis 3 mois on parle de solidarité, ça me semblait être un acte solidaire. (...) J'estimais qu'on aurait pu faire cet effort collectif pour qu'il n'y ait pas de descente".