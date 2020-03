L1 - Amiens arrache le nul sur le gong face à l'OM (analyse et notes)

En souffrance en fin de match, l'Olympique de Marseille a fini par craquer face à Amiens (2-2) en ouverture de la 28ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 28e Journée Marseille 2 - 21 - 0 Amiens M. Sanson 45' +1

D. Payet 57'

83' S. Guirassy (P.)

90' +5 S. Ghoddos



LE FAIT DU MATCH

L'OM finit par craquer. Comme lors de ses dernières sorties, l'Olympique de Marseille n'a pas réalisé un grand match. Poussifs en première période, les Phocéens ont débloqué la situation juste avant la pause, bien aidés par Gurtner. Malgré un léger mieux en seconde période, ils ont vécu une fin de match terrible au cours de laquelle Amiens a fait son retard. Suite à la réduction du score de Guirassy sur penalty (voir ci-dessous), les Picards se sont déchaînés et sont passés tout près de l'égalisation, mais la tête de ce même Guirassy a terminé sur la barre (86e). Finalement, dans une fin de rencontre totalement décousue, Ghoddos a conclu une action rapide pour offrir un point à son équipe et frustrer l'OM.

LES BUTS

1-0 (45e+1) : Sanson ouvre le score. Dans le temps additionnel, Strootman sert Sanson dans l'axe. Grâce à un geste qu'il maîtrise parfaitement, le contrôle orienté, le milieu phocéen se met dans le sens du but et résiste au retour de Diabaté. A l'entrée de la surface de réparation, il décoche une frappe du gauche qui fait mouche et sur laquelle Gurtner n'est pas exempt de tout reproche.

2-0 (57e) : Payet a de la réussite. Servi sur le côté gauche, Payet bénéficie de beaucoup d'espace pour avancer. L'Olympien prend de la vitesse et rentre dans l'axe. Son tir depuis l'entrée de la surface est dévié par Chedjou et prend Gurtner à contre-pied.

2-1 (83e) : Guirassy redonne espoir à Amiens. Déséquilibré par Amavi dans la surface marseillaise, Guirassy obtient un penalty. L'avant-centre amiénois s'en charge lui-même et le transforme en prenant Mandanda à contre-pied.

2-2 (90e+5) : Ghoddos arrache l'égalisation ! Alerté côté gauche, Ghoddos centre vers le second poteau où il trouve Calabresi. Le latéral centre à son tour, fort devant le but, et retrouve Ghoddos qui coupe la trajectoire du ballon pour l'envoyer au fond.

L'HOMME DU MATCH

M.Sanson (OM). Auteur de l'ouverture du score juste avant la pause, le milieu français a de nouveau abattu un travail monstre dans l'entrejeu. D'une précision chirurgicale (96% de passes réussies, 2 passes clefs), il a également été au contact avec 10 duels remportés sur 15 disputés. Au niveau défensif, il a également brillé avec 4 interceptions.

LES CONSEQUENCES

L'Olympique de Marseille confirme ses difficultés dans le jeu en cette année 2020. Après leur défaite face à Nantes il y a deux semaines (1-3), les Olympiens laissent de nouveau filer des points à domicile. Surtout, ils manquent l'occasion de mettre la pression sur leurs adversaires directs qui s'affrontent tous ce weekend (Rennes-Montpellier dimanche à 17h et LOSC-OL dimanche à 21h, ndlr). A noter que Florian Thauvin a fait son grand retour à la compétition (entrée à la 80ème) et s'est procuré deux belles opportunités.

Amiens enchaîne un seizième match consécutif sans succès en Ligue 1 mais ce point pris ce vendredi soir à certainement le goût de la victoire pour les Picards. Très peu dangereux avec seulement une frappe cadrée après 80 minutes de jeu, ils ont réussi à arracher le nul après avoir totalement emballé la fin de rencontre. Face à un adversaire jouant le haut de tableau, l'ASC prend un point précieux dans la lutte pour le maintien et sera désormais attentif aux résultats de ses concurrents directs qui, eux aussi, s'affrontent ce weekend (Dijon-TFC et Metz-Nîmes samedi à 20h).