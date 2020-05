L1 - Amiens conteste (aussi) le classement !

À l'instar de Jean-Michel Aulas et l'OL, Amiens ne compte pas accepter sans sourciller la définition du classement établie hier par la LFP, suite à l'officialisation de l'arrêt de la saison de Ligue 1. Officiellement rétrogradé en Ligue 2, le club picard (19e avec 0,82 point pris par match), par la voix de son président, a annoncé sa volonté de se "battre" pour "faire valoir (ses) droits".

"Je pense que cette décision n'est pas juste", a tonné Bernard Joannin dans un live sur la page Facebook du club. "Sur les matches retours nous avions joués les équipes les plus fortes. Nous avons joué le PSG, Marseille, Lyon et nos concurrents ne les ont pas joué. Donc il y a une forme d’injustice dans ce jugement. L’équité sportive n’est pas respectée (...) Nous allons attendre le procès-verbal de ce conseil d’administration, il y aura aussi un passage à l’assemblée générale et nous nous réservons le droit d’aller plus loin pour que la justice passe." Les débats sont loin d'être clos.