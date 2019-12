L1 - Amiens et Dijon se quittent dos à dos

Au terme d'une rencontre engagée, l'Amiens SC et le Dijon FCO se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce samedi soir, lors de la 18ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 18e Journée Amiens 1 - 11 - 1 Dijon M. Konaté 28'

19' J. Cádiz



Sur une série de quatre défaites consécutives, les Picards, après un bon round d'observation d'un quart d'heure, se faisaient surprendre par un DFCO réaliste. Les Bourguignons profitaient ainsi d'une erreur de la défense amiénoise pour ouvrir la marque sur un lob du bout du pied droit signé Jhonder Cadiz (0-1, 19ème). Une ouverture du score qui avait le mérite de réveiller les hommes de Luka Elsner. D'une superbe demi-volée du droit décochée des vingt mètres, Eddy Gnahoré trouvait les deux poteaux d'Alfred Gomis (27ème). Le DFCO était passé tout proche de la correctionnelle et encaissait finalement l'égalisation quelques petites secondes plus tard. En effet, sur un très bon centre déployé de la gauche par Jordan Lefort, Moussa Konaté se montrait le plus prompt et fêtait son retour par une reprise de volée puissante et gagnante (1-1, 28ème). Plus rien n'était ensuite à signaler jusqu'à la pause.

En seconde période, le DFCO revenait avec des intentions plus offensives et Florent Balmont, d'une frappe flottante, allumait la première mèche (48ème). Le très expérimenté milieu de terrain dijonnais était clairement l'homme le plus en vue de ce début de second acte, passant même tout proche d'un très joli but sur une reprise de volée du droit détournée en corner par Régis Gurtner (65ème). L'ASC répondait par Jordan Lefort, qui, après un beau raid dans son couloir gauche, obligeait Alfred Gomis à la parade sur une frappe déviée (70ème). Équilibrée, la rencontre ne voulait pas basculer. Mama Baldé avait pourtant le ballon de la victoire au bout des pieds mais il tergiversait trop et le dernier rempart picard en profitait pour s'interposer et remporter ce duel (81ème). Le score n'évoluait finalement plus et devrait contenter les deux équipes, toujours au coude à coude au classement. L'ASC est 17ème (17 points), le DFCO 16ème (17 points aussi).

L'HOMME DU MATCH

Jordan Lefort : Dans son couloir gauche, le numéro 25 de l'ASC a livré une prestation solide. Balle aux pieds, il a été très utile (88 ballons touchés, 82% de passes réussies, 5 centres, 2 dribbles) et surtout décisif (1 passe décisive, 2 passes clés). Défensivement, il a également assuré (6 duels remportés, 1 dégagement).