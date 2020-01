L1 - Amiens et Reims partagent les points

Amiens et Reims ont partagé les points ce mercredi en match en retard de la 16e journée de Ligue 1. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes.

Ligue 1 - 16e Journée Amiens 1 - 10 - 1 Reims M. Konaté 54'

45' +1 D. Kutesa



Reportée le 4 décembre dernier, en raison d'un épais brouillard au-dessus de la pelouse de la Licorne, le match de la 16e journée entre Amiens et Reims a accouché d'un match nul (1-1), ce mercredi. Dominateurs, les Champenois ont failli ouvrir le score à la demi-heure de jeu, mais la frappe des trente mètres de Moussa Doumbia s'est écrasée sur le poteau de Régis Gurtner (28ème). Ils ont donc dû attendre le temps additionnel de la première période et un exploit personnel du jeune Dereck Kutesa, parti dribbler Jallet, Zungu et Dibassy avant d'ajuster une frappe croisée du gauche (46ème), pour faire la différence au tableau d'affichage.

Au retour des vestiaires, les hommes de Luka Elsner ont montré davantage de détermination et ont été récompensés par un pénalty logiquement accordé pour un tacle de Disasi sur Guirassy. Moussa Konaté, d'abord mis en échec par Rajkovic et son poteau, l'a transformé en deux temps et remis les deux équipes à égalité (54ème).

Ce partage des points n'arrange personne. Reims manque l'occasion de retrouver le top 5 et ne gagne finalement qu'une place, en passant 9e devant Angers. Amiens, de son côté, reste en position de barragiste, avec deux longueurs de retard sur Metz (17e) mais trois d'avance sur Nîmes (19e), battu dans le même temps par Rennes (0-1).

L'HOMME DU MATCH

Moreto Cassama (Reims) : pour sa première en Ligue 1, le jeune milieu de terrain rémois (21 ans) a fourni une grosse prestation dans l'entre-jeu, que ce soit dans la récupération (10 duels gagnés sur 12, 4 tacles) ou dans l'utilisation du ballon (94% de passes précises, 3 dribbles réussis sur 4, 9 longs ballons réussis sur 9).