L1 - Amiens et Toulouse actent déjà leur maintien en L1 !

Le conseil d'Etat vient de rendre son verdict : il suspend les relégations et valide l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Pour l'heure, même si les relégations ne sont que suspendues et non pas annulées, le TFC et Amiens, relégués en L2 à l'annonce de la fin de saison, ont déjà assuré leur maintien sur leurs réseaux sociaux respectifs.

"Le Toulouse Football Club (TFC) se félicite de l’ordonnance rendue ce jour par le juge des référés du Conseil d’Etat. Le TFC, qui soutient que le prononcé de relégations à l’issue de la dernière saison était illégal, a vu sa position constante consacrée par le juge. Le TFC est donc maintenu en Ligue 1 pour la saison 2020-2021", peut-on lire sur le communiqué officiel des Violets. Amiens s'est contenté de poster une photo sur Twitter accompagnée de la phrase suivante : "Amiens en Ligue 1 !". Attention en revanche à ne pas se faire de faux espoirs du côté des supporters car les relégations ne sont pour le moment que suspendues.