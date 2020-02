L1 - Amiens et Toulouse se neutralise

Crispées, les formations de l'Amiens Sporting Club et du Toulouse Football Club n'ont pas livré un grand match en ce samedi soir et sont quittées sur un score nul et vierge (0-0), à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 22e Journée Amiens 0 - 00 - 0 Toulouse

Dans ce match de la peur opposant le 18ème du classement au 20ème, les Picards de Luka Elsner réalisaient la meilleure entame. Sur un bon coup-franc à l'entrée de la surface, Sehrou Guirassy décochait la première banderille et contraignait Lovre Kalinic à la parade (4ème). Positionnés haut sur le terrain, les coéquipiers de Régis Gurtner offraient quelques séquences intéressantes à leurs supporters. Malheureusement, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Ainsi, après un beau numéro, Gaël Kakuta n'attrapait pas le cadre sur sa tentative enroulée du gauche (23ème). Dominés dans cette première moitié de période, les Violets réagissaient sur une frappe des 25 mètres signée Efthymios Koulouris (24ème). Un petit quart d'heure plus tard, l'attaquant grec offrait un bon ballon à Wesley Saïd, dont la reprise de volée avec rebonds mettait le dernier rempart picard à contribution (39ème).

L'HOMME DU MATCH

Ruben Gabrielsen : Le défenseur central norvégien a rendu une copie solide en Picardie. Intraitable, il n'a rien laissé passer (7 dégagements, 1 interception, 1 tacle, 7 duels remportés). Il s'est même essayé sur le plan offensif, sans réussite (1 tir non cadré).