L1 - Amiens lance une pétition pour défendre sa cause

Suite à la décision prise par la LFP de suspendre définitivement la saison de Ligue 1 2019-2020, Amiens s'est vu automatiquement relégué en Ligue 2 à cause de sa 19 ème place au classement, sans possibilité de lutter pour son maintien sur les terrains. A l'image de leurs homologues du TFC également relégués, les Amiénois sont furieux et tentent par tous les moyens de contrer cette décision. Après le coup de gueule de plusieurs joueurs du club criant à l'injustice, et une menace de déposer un recours devant la justice, le club lance maintenant une pétition afin de contester les choix de la LFP. En effet, à travers celle-ci, le club réclame un championnat 2020-2021 avec 22 équipes.

Dans un communiqué le club justifie son combat : "face à cette décision lourde de conséquences qui va contre l'équité sportive, l'Amiens SC demande à la Ligue de Football Professionel de revoir sa position et de faire le choix le plus juste". C'est pourquoi Amiens réclame "une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison prochaine". Un tel scénario inclurait donc la participation des promus, Lorient et Lens, ainsi que les deux relégués, la saison prochaine.