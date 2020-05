L1 - Amiens menace de contester la décision de la LFP

Alors que la LFP a acté ce jeudi la fin de saison de Ligue 1 et donc la relégation de Toulouse et d'Amiens, le club picard a réagi ce vendredi en publiant un communiqué annonçant le souhait du club de déposer un recours devant la justice pour contester cette décision : "Le sort de notre club serait ainsi scellé, puisque classé à la 19e place du championnat de Ligue 1, nous serions en application de cette décision, relégué en Ligue 2 et ce, sans que la saison n'ait pu aller jusqu'à son terme ou que l'ensemble des rencontres aller-retour n'ait pu être joué d'une manière ou d'une autre."

Il est ensuite écrit : "Cette décision est pour notre club, l'ensemble de nos joueurs, entraîneurs, administratifs, bénévoles et supporters extrêmement lourde de conséquences. En l'état de notre réflexion et dans l'attente de la publication du procès-verbal de ce Conseil d'administration, l'Amiens SC se réserve la possibilité de contester cette décision, puisque l'équité sportive, en cette période particulièrement difficile pour tous, aurait dû au contraire amener les différentes instances décisionnaires à ne prononcer aucune relégation."