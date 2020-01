L1 - Amiens-Montpellier : les compos probables

Suit à la défaite de Rennes contre Marseille vendredi soir (0-1), Montpellier a l'occasion de revenir à trois points du podium en cas de victoire à Amiens ce samedi soir (20h), lors de la 20ème journée de Ligue 1. En championnat, le MHSC reste sur une victoire éclatante face à Brest avant la trêve (4-0). Pour ce déplacement en Picardie, Michel Der Zakarian sera privé de Pedro Mendes, blessé. Il devrait être remplacé par Le Tallec tandis que Chotard devrait prendre place au milieu.

Les Picards sont quant à eux sur une série de six matchs sans victoire en Ligue 1 (5 défaites, 1 nul) et sont barragistes. Luka Elsner devrait reconduire sa défense à trois avec Lefort, Dibassy et Chedjou. En l'absence de Zungu (suspendu), Blin est attendu au milieu. Devant, Ghoddos pourrait être titulaire.

Ligue 1 - 20e Journée

AMIENS SC - MONTPELLIER HSC

ASC : Gurtner (C.) - Dibassy, Chedjou, Lefort - Calabresi, Monconduit, Blin, Aleesami - Ghoddos, Guirassy, Mendoza

MHSC : Rulli - Le Tallec, Hilton (C.), Congré - Souquet, Savanier, Chotard, Oyongo - Mollet - Delort, Laborde