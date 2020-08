L1 - Amine Gouiri sort l'OGC Nice du piège lensois (résumé)

Pour son grand retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens a affiché un visage séduisant mais a chuté sur la pelouse de l'OGC Nice (2-1), ce dimanche après-midi lors de la 1ère journée. Amine Gouiri, auteur d'un doublé, a été l'homme du match.

Ligue 1 - 1e Journée Nice 2 - 11 - 1 Lens A. Gouiri 23'

A. Gouiri 75'

11' G. Kakuta (P.)



Sans complexes, les Sang-et-Or ont rapidement intégré la moitié de terrain des Aiglons, qui ont éprouvé de grosses difficultés à ressortir le cuir. Sous pression, les hommes de Patrick Vieira ont fini par concéder, après utilisation de la VAR, un penalty pour une faute de main de Dante dans sa surface, consécutive à un centre-tir déployé par Ignatius Ganago (10ème). D'une frappe croisée à ras de terre, du gauche, Gaël Kakuta n'a pas tremblé, propulsant son équipe en tête au tableau d'affichage (0-1, 11ème). Auteurs d'un bon début de match, les Artésiens ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont même flirté avec le but du break. Malheureusement pour les protégés de Franck Haise, Ignatius Ganago, bien servi par Florian Sotoca, a expédié le cuir au-dessus du but de Walter Benitez (21ème).

Un raté qui s'est avérée lourd de conséquences puisque le Gym est parvenu à recoller sur l'offensive suivante, sur sa première frappe de la rencontre. Ainsi, servi par Hassane Kamara, Amine Gouiri a contrôlé la sphère avant de l'expédier, d'une frappe enroulée du droit, sous la barre de Jean-Louis Leca (1-1, 23ème). Revenus au score, les Azuréens ont rapidement connu nouvelle frayeur, à la suite d'un corner lensois, dévié par une main d'Alexis Claude-Maurice (27ème). Mais, cette fois-ci, la VAR puis l'arbitre ont considéré le geste involontaire (29ème). Nice s'en est bien sorti sur le coup ! La sortie, justement, Robson Bambu l'a connue quelques instants plus tard, touché à la cuisse droite et contraint de céder sa place à Andy Pelmard (32ème). Plus rien n'a ensuite été signalé lors du premier acte.

Amine Gouiri, comme Mario Balotelli

Après la pause, les visiteurs ont continué d'afficher un visage très intéressant, mais sont tombés sur un Walter Benitez inspiré, et surtout décisif. Le dernier rempart des Aiglons a d'abord stoppé sur sa ligne un ballon dévié vers son propre but par Andy Pelmard (65ème), avant de sauver son équipe en remportant son duel devant Simon Banza, auteur d'un enchaînement de très grande classe (70ème). Proche de prendre les devants, le RCL a finalement été puni sur la seconde magnifique inspiration du jour d'Amine Gouiri, qui a profité d'une erreur de Facundo Medina pour s'offrir le doublé d'une nouvelle frappe enroulée du droit (2-1, 75ème). Un scénario cruel pour les Artésiens, qui ont ensuite tout tenté pour arracher le nul. En vain. Sans convaincre, l'OGC Nice démarre donc sa saison par un succès. Lens, de son côté, regretta à coup sûr ses occasions manquées.

L'HOMME DU MATCH

Amine Gouiri : l'ancien lyonnais n'a pas raté sa première sortie officielle sous ses nouvelles couleurs des Aiglons. Auteur d'un magnifique doublé du pied droit, il a permis à son équipe, pourtant dans un jour moyen, de s'imposer. Au passage, avec ses deux magnifiques buts, le numéro 11 a "égalé" Mario Balotelli, dernier joueur niçois à avoir inscrit un doublé pour son premier match avec le Gym.