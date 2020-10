L1 - Angers et Metz se quittent dos à dos (analyse)

Angers et Metz se sont séparés sur un score de parité pour cette 7ème journée de Ligue 1 (1-1). Malgré une domination des Messins, la défense angevine a su repousser les assauts adverses et repartir avec le point du match nul. Thomas Mangani et Opa Nguette sont les buteurs de la rencontre.

Ligue 1 - 7e Journée Angers 1 - 11 - 1 Metz T. Mangani (P.) 38'

39' O. N'Guette



LE FAIT DU MATCH

La défense d’Angers plie mais ne rompt pas. Malgré un gros pressing par séquence des attaquants messins, les défenseurs angevins ont presque tout le temps réussi leur première relance et permis à leur équipe de moins subir. Malgré une possession à l'avantage des Lorrains (55%) durant l’intégralité de la rencontre, le défenseur central Romain Thomas a notamment su rassurer les siens en remportant (7 sur 8) la quasi totalité de ses duel aériens.

LES BUTS

1-0 (38ème) : Udol tente de dégager un ballon aérien et ne voit pas Fulgini arriver dans son dos. Le latéral arrive les crampons en avant dans le cou du milieu offensif. Pénalty. Thomas Mangani tire plein axe et ouvre le score pour les Angevins contre le cours du jeu.

1-1 (39ème) : une minute plus tard, Pajot trouve Gueye sur le côté droit qui est passé dans le dos de Doumbia. Ce dernier s'applique pour servir au second poteau Opa Nguette, qui pousse la ballon au fond des filets avec sa cuisse.

L’HOMME DU MATCH

Vincent Pajot (Metz) : Vincent Pajot aura été le maitre à jouer du côté Messin. L’ancien stéphanois a été dans tous les bons coup. Il est notamment à l’origine du seul but de son équipe. Sur l’égalisation, grâce à une passe qui traverse la défense angevine, il lance Gueye qui n’a plus qu’à centrer pour Nguette. Une grosse activité dans l’entre-jeu des lorrains qui lui a permis de contrôler le milieu de terrain pendant toute la rencontre.

LES CONSÉQUENCES

Avec ce match nul, les Angevins profitent un peu des défaites de Strasbourg et Reims pour s’éloigner de la zone de relégation. Angers rajoute de l'écart (7 points) avec le premier relégable et passe devant Bordeaux (11ème position) après sa défaite au Vélodrome ce samedi soir.

Metz, de son côté, réalise une moins bonne opération et reste à portée (5 points) de la zone rouge. Mais avec ce point, les Messins sont toujours devant le FC Nantes, qui revient à égalité de points (8 points) après sa victoire face à Brest.