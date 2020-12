L1 - Angers - Lorient : les compos probables

Le SCO d'Angers reçoit Lorient ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Les Merlus sont sur une série de quatre défaites consécutives et doivent redresser la barre face à des Angevins surprenants sur ce début de saison. Avant cette rencontre, les hommes de Stéphane Moulin sont 9ème à seulement quatre points du podium. Le coach du SCO devra composer sans Enzo Ebosse, Sada Thioub et Rachid Alioui qui sont tous les trois blessés. Souleyman Doumbia est quant à lui suspendu. Les Bretons devront eux se passer des services de Houboulang Mendes, Jérémy Morel, Matthieu Saunier, Thomas Monconduit et Stéphane Diarra qui resteront à l'infirmerie ce week-end.

SCO ANGERS - FC LORIENT

Ligue 1 - 13e Journée

Angers : Bernardoni - Bamba, Traoré (cap), Thomas, Manceau - Amadou, Mangani - Pereira Lage, Fulgini, Boufal - Bahoken

Lorient : Nardi - Delaplace, Laporte, Gravillon, Le Goff - Lemoine, Abergel, Chalobah (cap) - Laurienté, Hamel, Wissa