L1 - Angers met fin à sa série noire face à Montpellier (analyse et notes)

Face à Montpellier (1-0), Angers met fin à une série de 4 défaites consécutives en Ligue 1. C'est également la première victoire en championnat en 2020 pour les Scoïstes !

Ligue 1 - 26e Journée Angers 1 - 00 - 0 Montpellier S. Bahoken 68'



LE FAIT DU MATCH

La parade réflexe de Butelle sur Delort. On joue la 59ème minute et Montpellier s'apprête à cadrer sa première frappe du match. Sur un service de Yun, sur la droite, Andy Delort est trouvé dans la surface de réparation et tente sa chance devant Butelle. Le portier réalise une parade réflexe pour repousser le ballon en corner et garder le 0-0.

LE BUT

1-0 (66ème) : le coaching gagnant de Stéphane Moulin ! Sur son premier ballon, Stéphane Bahoken trouve la faille de la tête, sur un excellent service de Fulgini. L'attaquant, entré en jeu quelques secondes auparavant, décroche une tête décroisée devant Vitorino Hilton.

L'HOMME DU MATCH

Geronimo Rulli (MHSC) : l'Argentin a longuement repoussé les assauts adverses, à l'image de ses parades sur Santamaria (20ème), Fulgini (53ème) ou Alioui (14ème, 51ème). Et même lorsqu'il était battu, le portier montpelliérain a pu compter sur sa barre pour repousser deux tentatives (16ème, 29ème). Il va finalement abdiquer, impuissant face à la tête de Bahoken (66ème).

LES CONSÉQUENCES

Michel Der Zakarian a tenté d'innover pour offrir un nouveau souffle à son équipe. Avec un 5-2-3, les Pailladins ont toutefois eu beaucoup de mal à créer du jeu et ont cadré leur première tentative à la 59ème minute. Au classement, le MHSC est 8ème ce soir et rate une énorme opportunité de remonter à la 5ème place...

Côté angevin, on relance enfin la machine après un début 2020 bien compliqué. En effet, les Scoïstes ont, enfin, remporté leur première victoire de l'année et ont mis fin, dans le même temps, à une série de 4 défaites consécutives. Cela permet au SCO de prendre 5 points d'avance sur Metz (15ème).